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Ученые тестируют метод, который спасет женщин от бесплодия

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Как спасти женщин от бесплодия
Как спасти женщин от бесплодия / teddyclub.info

Ученым из Дании удалось сделать первые шаги к развитию искусственного яичника, который может помочь женщинам, находящимся в зоне риска бесплодия, в частности, и из-за химиотерапии.

Они смогли удалить части яичника и внести в них изменения, чтобы впоследствии можно было пересадить их женщинам, которые хотят забеременеть, передает "Стране Здоровья".

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Лечение онкозаболевания, которое обычно включает химиотерапию и лучевую терапию, может повредить яичники и женщина может стать бесплодной.

Трансплантация тканей яичников, во время которой яичники полностью или частично удаляют и замораживают для последующего использования, чтобы они не были повреждены, может подарить женщине после химиотерапии шанс на материнство.

Сейчас новый метод еще требует дополнительных испытаний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Медицина Здоровье Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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