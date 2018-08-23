Ученые тестируют метод, который спасет женщин от бесплодия

Ученым из Дании удалось сделать первые шаги к развитию искусственного яичника, который может помочь женщинам, находящимся в зоне риска бесплодия, в частности, и из-за химиотерапии.

Они смогли удалить части яичника и внести в них изменения, чтобы впоследствии можно было пересадить их женщинам, которые хотят забеременеть, передает "Стране Здоровья".

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Лечение онкозаболевания, которое обычно включает химиотерапию и лучевую терапию, может повредить яичники и женщина может стать бесплодной.

Трансплантация тканей яичников, во время которой яичники полностью или частично удаляют и замораживают для последующего использования, чтобы они не были повреждены, может подарить женщине после химиотерапии шанс на материнство.

Сейчас новый метод еще требует дополнительных испытаний.

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