Ученые удивили полезным свойством пива

Пиво способно защищать организм от появления лишнего веса и снижать риски появления сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли мексиканские ученые из Центра передовых исследований Национального политехнического института, передает Мaximum.

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Но такое влияние может иметь только безалкогольное пиво и только в умеренном количестве.

Они провели эксперимент, в котором приняли участие 35 человек в возрасте 20-40 лет. В течение месяца добровольцы ежедневно употребляли по 355 мл безалкогольного пива. Перед наблюдением и после у них взяли анализы.

Оказалось, что у участников опыта снизился уровень сахара в нормальных показателей, а работа поджелудочной железы улучшилась.

Таким образом, безалкогольное пиво позволяет держать себя в форме, снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

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