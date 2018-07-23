Ученые удивили заявлением о детских воспоминаниях

Ученые провели исследование и установили, что меньшая половина событий из детства, которые человек помнит, не происходили.

В общем ученые опросили больше 6 тысяч человек в возрасте от 11 до 90 лет, пишет ScienceAlert.

Читайте также: Ученые назвали опасность компьютерной томографии для детей

Они расспросили о наиболее ранних воспоминаниях и какие эмоции они у них вызвали. Следовательно, 38% (почти 2,5 тысячи человек) человек ответили, что помнят себя до 2 лет, а еще почти тысяча призналась, что имеют воспоминания в возрасте до года.

Ученые отметили тенденцию: чем старше человек, тем более ранние воспоминания он называл.



Почти 40% воспоминаний из детства не соответствовали действительности

Однако ученые, проанализировав лексику и сам сюжет, сделали вывод, что эти воспоминания являются ложными. Они были сформированы искусственно на основе рассказов других членов семьи и фотографий.

Следовательно, почти 40% воспоминаний не соответствовали действительности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.