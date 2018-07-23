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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Ученые удивили заявлением о детских воспоминаниях

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Почти 40% воспоминаний из детства не соответствовали действительности
Почти 40% воспоминаний из детства не соответствовали действительности / knowyourmeme.com

Ученые провели исследование и установили, что меньшая половина событий из детства, которые человек помнит, не происходили.

В общем ученые опросили больше 6 тысяч человек в возрасте от 11 до 90 лет, пишет ScienceAlert.

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Они расспросили о наиболее ранних воспоминаниях и какие эмоции они у них вызвали. Следовательно, 38% (почти 2,5 тысячи человек) человек ответили, что помнят себя до 2 лет, а еще почти тысяча призналась, что имеют воспоминания в возрасте до года.

Ученые отметили тенденцию: чем старше человек, тем более ранние воспоминания он называл.

Майже 40% спогадів з дитинства не відповідали дійсності
Почти 40% воспоминаний из детства не соответствовали действительности

Однако ученые, проанализировав лексику и сам сюжет, сделали вывод, что эти воспоминания являются ложными. Они были сформированы искусственно на основе рассказов других членов семьи и фотографий.

Следовательно, почти 40% воспоминаний не соответствовали действительности.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Дети
Источник: 24 Канал
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