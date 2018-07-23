Ученые удивили заявлением о пользе диетической газировки
Онкологи из Йельского университета провели исследование и установили, что активное употребление диетической газировки уменьшает риск смертности.
Исследование показывает, что такие напитки снижают риск смертности от рецидива рака прямой кишки, пишет журнал PLOS One.
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В эксперименте, который длился в течение семи лет, приняли участие тысяча пациентов, прошедших химиотерапию для лечения тяжелой аденокарциномы прямой кишки (рак прямой кишки).
Ученые установили, что у больных, принимавших не менее 350 мл сладких диетических напитков, уменьшился риск внезапной смерти от рецидива на 46%.
Ученые показали, что сам по себе переход от обычных газированных напитков к диетическим, снижает смертность таких пациентов на 23%.
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