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Ученые удивили заявлением о пользе ожирения

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Ожирение полезно при инфекционных заболеваниях
Ожирение полезно при инфекционных заболеваниях / sozcu.com.tr

Ученые из Дании установили связь между шансами выжить у людей с нормальным весом и у людей, которые имеют избыточный вес.

Больше шансов выжить с инфекционными заболеваниями имеют пациенты с ожирением, пишет The Independent.

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Ученые проанализировали данные более 35 тысяч человек, которых доставляли в медучреждения в течение четырех лет. Они изучили случаи смерти за 90 дней после выписки из больницы.

У людей с избыточным весом на 40% больше шансов выжить, чем у пациентов с нормальной комплектацией. Этот показатель возрастал до 50% у людей, которые страдали ожирением.

Такие данные сохранялись даже при учете таких факторов как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

via GIPHY

Ученые объяснили это тем, что у людей с избыточным весом больше запасов энергии, которые полезны при обострении болезней. Ожирение связывают с хронической стимуляцией иммунной системы, которая определенным образом способствует восстановлению организма.
 

Теги: Здоровье Лечение Здоровое питание исследования
Источник: 24 Канал
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