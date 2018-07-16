Ученые удивили заявлением о последствии ожирения
Ожирение связывают с развитием многих заболеваний и состояний, а также риск смерти от различных причин. Однако ученые из Канады установили, что ожирение не связано с риском смерти.
Исследование объясняет, что причина смертности заключается в других патологических состояниях, которые нередко присутствуют у людей с ожирением, говорится в журнале Clinical Obesity.
Читайте также: Какие люди больше склонны к ожирению: неожиданный ответ
Ученые исследовали данные 50 человек с лишним весом на протяжении 13 лет. Всех людей поделили на категории в зависимости от степени их полноты и наличия у них метаболических отклонений – повышенного сахара в крови, высокого артериального давления и плотной концентрации липидов.
Ожирение без метаболических нарушений не повышает риск смерти
Эксперимент показал, что у человека может быть ожирение, но при этом может не быть метаболических нарушений. В таком случае, идет речь о здоровом ожирении, которое не увеличивает риск смертности.
Однако ученые объясняют, что людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало, среди исследуемых такое явление зафиксировали в 1,2% добровольцев.
Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением, уровнем жиров и глюкозы в крови.
Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением
Вывод ученых таков: у людей с избыточным весом и без других заболеваний риск смерти был значительно выше, чем у стройных здоровых людей из контрольной группы.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.