Ученые удивили заявлением о последствии ожирения

Ожирение связывают с развитием многих заболеваний и состояний, а также риск смерти от различных причин. Однако ученые из Канады установили, что ожирение не связано с риском смерти.

Исследование объясняет, что причина смертности заключается в других патологических состояниях, которые нередко присутствуют у людей с ожирением, говорится в журнале Clinical Obesity.

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Ученые исследовали данные 50 человек с лишним весом на протяжении 13 лет. Всех людей поделили на категории в зависимости от степени их полноты и наличия у них метаболических отклонений – повышенного сахара в крови, высокого артериального давления и плотной концентрации липидов.



Ожирение без метаболических нарушений не повышает риск смерти

Эксперимент показал, что у человека может быть ожирение, но при этом может не быть метаболических нарушений. В таком случае, идет речь о здоровом ожирении, которое не увеличивает риск смертности.

Однако ученые объясняют, что людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало, среди исследуемых такое явление зафиксировали в 1,2% добровольцев.

Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением, уровнем жиров и глюкозы в крови.



Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением

Вывод ученых таков: у людей с избыточным весом и без других заболеваний риск смерти был значительно выше, чем у стройных здоровых людей из контрольной группы.

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