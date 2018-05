Ученые удивили заявлением о витаминных добавках

Ученые из Канады провели исследование и установили, что популярные витаминные, мультивитаминные добавки не приносят никакого вреда или пользы.

Они также не влияют на смертность по любым причинам, говорится в Journal of the American College of Cardiology.

По данным одного из авторов исследования, Дэвида Дженкинса, употребление мультивитаминов, витамина D, кальция или витамина С не нанесут вред. Но и пользы от них тоже не будет.

Все добавки ученые разделили на три группы. Первая, в которой содержатся фолиевая кислота и витамины группы B, имеет незначительное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Мультивитамины, витамины C, D, бета-каротин, кальций, селен, которые отнесли ко второй группе, не имели никакого эффекта на здоровье человека.В третью группу вошли антиоксидантные комплексы и ниацин. Ученые установили, что последние могут иметь легкие отрицательные последствия.

Пользу витаминных добавок в условиях различных режимов питания ученые не обнаружили.

К слову, пищевые привычки могут как положительно, так и отрицательно влиять на здоровье человека – от отравления до проблем с желудочно-кишечным трактом.