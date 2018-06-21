Ученые указали на нарушения, которое алкоголь вызывает в мозге подростков

Чрезмерное употребление алкоголя в подростковом возрасте может привести к проблемам с памятью в долгосрочной перспективе.

Соответствующий вывод сделали ученые из Колумбийского университета.

Они разъяснили, что потребление алкоголя в юном возрасте влияет на префронтальную кору головного мозга. Более того, алкоголь негативно влияет на некоторые ее функции.

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В частности, алкоголь приводит к проблемам с памятью и провоцирует дальнейшую склонность к зависимости от него.

Кроме того исследователи обнаружили и изменения в ряде пирамидальных нейронов, участвующих в формировании поведения.