Ученые указали на нарушения, которое алкоголь вызывает в мозге подростков
Чрезмерное употребление алкоголя в подростковом возрасте может привести к проблемам с памятью в долгосрочной перспективе.
Соответствующий вывод сделали ученые из Колумбийского университета.
Они разъяснили, что потребление алкоголя в юном возрасте влияет на префронтальную кору головного мозга. Более того, алкоголь негативно влияет на некоторые ее функции.
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В частности, алкоголь приводит к проблемам с памятью и провоцирует дальнейшую склонность к зависимости от него.
Кроме того исследователи обнаружили и изменения в ряде пирамидальных нейронов, участвующих в формировании поведения.
Источник: 24 Канал
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