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Ученые успешно протестировали протез памяти для мозга

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Ученые успешно протестировали протез памяти для мозга
Ученые успешно протестировали протез памяти для мозга / Фото из свободных источников

Американские ученые испытали имплантат для мозга, который усилил способность к запоминанию слов в среднем на 15%. Работа, представленная учеными из университета Южной Калифорнии и медицинского центра Уэйк-Форест, помогла пациентам с нейродегенеративными заболеваниями повысить эффективность эпизодической памяти на 37%.

Об этом сообщает Naked Science.

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В новом исследовании ученые сфокусировались на кратковременной памяти, ведь она чаще всего страдает при болезни Альцгеймера, инсульте и травмах головы. Медики отобрали добровольцев, принявших участие в картировании мозга с помощью электродов, их поместили в разные отделы, чтобы определить проблемные зоны. Для того, чтобы влиять на нейроны гиппокампа, ответственные за эпизодическую память, специалисты использовали электронную систему, основанную на нелинейной математической модели MIMO – многопоточной передаче данных.

Сначала исследователи записали нейронные "коды" во время начального упражнения. Пациентам показывали один цвет и через некоторое время просили выбрать его же из предложенных на экране. Ученые анализировали данные из электродов тех, кто дал правильные ответы, и синтезировали код, основанный на MIMO, для правильной работы памяти. Этот код воспроизводили при повторных тестах, которые обнаружили улучшение эпизодической памяти на 37%.

Мы показали, что можем поддерживать и улучшать способности самих пациентов. Даже когда память человека нарушена, есть возможность найти модели надлежащего функционирования и отделить их от ложных. Мы поможем людям использовать только верные шаблоны для формирования новых воспоминаний. Тем самым простимулируем врожденные способности, а не заменим их. В будущем надеемся помочь пациентам удерживать воспоминания,
– рассказал руководитель исследования Роберт Хэмпсон.

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Во время второго теста участникам показывали несколько фотографий, а через несколько минут просили указать на них среди четырех или пяти других изображений. Затем снова записывали код правильных ответов. Через 75 минут процедура повторялась с применением этого кода – результат улучшился на 35%.

Теги: Искусственный интеллект Техно Лечение
Источник: 24 Канал
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