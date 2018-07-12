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Ученые установили, как возникает болезнь Альцгеймера

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Как возникает болезнь Альцгеймера
Как возникает болезнь Альцгеймера / robertneralich.com

Ученые из США смогли зафиксировать и детально рассмотреть момент появления болезни Альцгеймера.

Соответствующее исследование американских исследователей из Юго-Западного Медицинского центра Техасского Университета, опубликовано в журнале eLife.

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Болезнь Альцгеймера начинается с молекулярных изменений здорового тау-белка, который становится токсичным. А это провоцирует нетипичное поведение для тау-белков – они начинают слипаться, образуя разрушают нейроны смертоносные нейрофибрилярные клубки. Те самые, которые обнаружил немецкий невролог Алоис Альцгеймер.

По словам автора нового исследования Марка Даймонда, результаты их работы – это "большой взрыв" в изучении тау-белка, потому что "впервые удалось заглянуть в начало болезни".

К слову, врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.

Что такое болезнь Альцгеймера? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно - он требует постоянного присмотра, помощи со стороны.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.

Теги: Здоровье исследования Лечение
Источник: 24 Канал
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