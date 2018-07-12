Ученые установили, как возникает болезнь Альцгеймера
Ученые из США смогли зафиксировать и детально рассмотреть момент появления болезни Альцгеймера.
Соответствующее исследование американских исследователей из Юго-Западного Медицинского центра Техасского Университета, опубликовано в журнале eLife.
Читайте также: Популярные лекарства защищают мозг от проявлений болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера начинается с молекулярных изменений здорового тау-белка, который становится токсичным. А это провоцирует нетипичное поведение для тау-белков – они начинают слипаться, образуя разрушают нейроны смертоносные нейрофибрилярные клубки. Те самые, которые обнаружил немецкий невролог Алоис Альцгеймер.
По словам автора нового исследования Марка Даймонда, результаты их работы – это "большой взрыв" в изучении тау-белка, потому что "впервые удалось заглянуть в начало болезни".
К слову, врач-невролог Алексей Сиделковский назвал условия, которые смогут снизить риск возникновения болезни Альцгеймера или замедлить ее.
Что такое болезнь Альцгеймера? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно - он требует постоянного присмотра, помощи со стороны.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.