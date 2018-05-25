Ученые установили, какие люди склонны к инсультам и заболеваниям сердца

Британские ученые установили, что более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам люди, которые страдают экземой.

Ученые проанализировали данные более 380 тысяч человек в возрасте от 45 лет с атопической экземой, пишет British Medical Journal.

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Они сравнили их с данными здоровых людей такого же возраста. Исследование длилось 5 лет.

Ученые пришли к выводу, что у людей, страдающих экземой, на 20% выше шанс получить инсульт, на 20-50% – нестабильную стенокардию, сердечный приступ. У них на 70% увеличивается риск развития сердечной недостаточности.

К слову, оттенок кожи может свидетельствовать о наличии или отсутствии заболеваний внутренних органов человека. На такие изменения влияют многие факторы – стрессы, вредное питание, неблагоприятная экологическая ситуация.

Что такое экзема?Это острое или хроническое незаразное воспалительное заболевание кожи. Симптомы заболевания – жжение, зуд. По разным подсчетам, экзема встречается почти у каждого десятого жителя планеты.