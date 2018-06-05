Ученые установили, какой чай может защитить от инфаркта

Ученые связали молекулы зеленого чая со снижением риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

Все потому, что в зеленом чае содержатся молекулы сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), пишет Journal of Biological Chemistry.

Читайте также: Врачи назвали продукт, который укрепит здоровье сердца

Этот флавоноид может замедлить формирование бляшек, которые закупоривают коронарные сосуды и в худшем случае могут привести к инфаркту.

EGCG влияет на аполипопротеин А1 (apoA-I), белок-носитель "хорошего холестерина". "Чистый" протеин apoA-I накапливается со временем, а при некоторых условиях может стимулировать отрыв накопленных на стенках сосудов белковых бляшек – именно так "запускается" инфаркт.

Профессор Ланкастерского университета Дэвид Миддлтон добавил apoA-I в чай и попробовали это нагреть в микроволновой машине. В заключении EGCG связывается с белковыми нитями и стимулирует их разрушение с образованием безобидных фрагментов.

К слову, инфаркт хоть и считается одним из самых опасных состояний, но это еще не приговор. После перенесенного сердечного приступа нужно максимально настроиться на позитив и взять курс на выздоровление.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.