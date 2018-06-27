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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Ученые установили причину самого распространенного рака

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Ученые установили причину самого распространенного рака
Ученые установили причину самого распространенного рака / robertneralich.com

Американские ученые определили 48 генов, которые связаны со склонностью женщин к возникновению рака молочной железы.

Специалисты Университета Висконсин-Милуоки обнаружили 14 онкогенов и подтвердили 34 гена, которые участвуют в развитии опухолей этого вида рака, пишет MedicalXpress.

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Ученые провели анализ данных Атласа ракового генома (англ. The Cancer Genome Atlas, TCGA), в котором содержатся сведения о генетических мутациях, приводящих к возникновению рака.

Всего в обследовании приняли участие почти 230 тысяч жителей Европы, часть из них была здоровой, другая – болели раком. Ученые обнаружили гены, которые могли быть потенциально вовлеченными в процесс развития опухоли и гены, которые подавляют такую активность.

К слову, американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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