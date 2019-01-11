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      Ученые установили взаимосвязь между "пивным животом" и опасной болезнью

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      Болезнь Альцгеймера может возникать из-за избытка жира в области живота
      Болезнь Альцгеймера может возникать из-за избытка жира в области живота / pixabay.com

      Британские ученые из Университета Лафборо нашли опасную зависимость между "пивным животом" и риском развития болезни Альцгеймера.

      Об этом сообщает Daily Mail.

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      Ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга, что в свою очередь ассоциируется с высоким риском снижения памяти и развитием болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний.

       
      Болезнь Альцгеймера – что это?
      Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи .

      Исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек в Великобритании в возрасте около 55 лет. Им не удалось определить причинно-следственную связь: ведет ли ожирение к изменениям в мозге, или наоборот, изменения в мозге является причиной ожирения у стареющих людей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье болезнь Альцгеймера Ожирение Лечение
      Источник: 24 Канал
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