Ученые установили взаимосвязь между "пивным животом" и опасной болезнью

Британские ученые из Университета Лафборо нашли опасную зависимость между "пивным животом" и риском развития болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга, что в свою очередь ассоциируется с высоким риском снижения памяти и развитием болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи .

Исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек в Великобритании в возрасте около 55 лет. Им не удалось определить причинно-следственную связь: ведет ли ожирение к изменениям в мозге, или наоборот, изменения в мозге является причиной ожирения у стареющих людей.

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