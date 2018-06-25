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Ученые узнали, какую песню больше всего любят человеческие эмбрионы

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Ученые узнали, какую песню больше всего любят человеческие эмбрионы
Ученые узнали, какую песню больше всего любят человеческие эмбрионы / Shutterstock

Ученые доказали, что человеческим эмбриона больше всего нравится культовая песня британской рок-группы Queen "Bohemian Rhapsody".

Об этом сообщают на Noisey.

Ученые из института Маркеса в Барселоне провели исследования относительно восприятия эмбрионами различных жанров музыки. Для этого они использовали метод "интравагинальной колонки", чтобы проверить реакцию эмбрионов на музыку: открытие/закрытие рта, высовывания языка и прочее.

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Всего было прослушано 300 эмбрионов, и почти 90% из них лучше всего реагировали на трек Queen "Bohemian Rhapsody".

 

Второе место заняла песня американской диско-группы Village People "Y. M. C. A". Хорошую реакцию у эмбрионов также вызвали классическая музыка: произведения Амадеуса Моцарта и Иоганна Себастьяна Баха, и народные песни Индии и Африки.

Что интересно, мощные голоса в песнях Adele, Shakira и Bee Gees вообще не впечатлили эмбрионов.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования Музыка Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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