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Ученые воссоздали карту, которая помогла Христофору Колумбу стать открывателем Америки

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Ученые воссоздали старинную карту
Ученые воссоздали старинную карту / Фото из открытых источников

Американские ученые воссоздали карту, которая стала вдохновением для испанского мореплавателя Христофора Колумба. Именно благодаря ей мужчина совершил знаменитое путешествие через Атлантику и стал открывателем Америки.

Как сообщает Live Science, карту сумели восстановить ученые из Университета Рочестера, что в Нью-Йорке. Сделали это благодаря цифровым технологиям и длительному исследованию.

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Известно, что автором старинной карты был немецкий исследователь Хенрикус Мартеллус. Карта была создана в 1491 году и считалась наиболее точным изображением географических объектов Земли. В частности, в документе впервые правильно были нанесены очертания Японии. Со временем карта получила значительные повреждения и стертые надписи, поэтому исследователи полностью восстановили все изображения.

Команда использовала несколько различных длин волн, чтобы сфотографировать карту – от ультрафиолета до инфракрасного. Все потому, что Мартеллус использовал разные пигменты для написания этого текста,
– рассказал ученый Чет ван Дузер.

По словам исследователя, визуализация подтверждает догадку, что Христофор Колумб был ознакомлен с содержанием карты. Поэтому знаменитый мореплаватель пользовался ею, чтобы найти кратчайший путь в Индию, что закончилось открытием Америки, которой, конечно, на карте не было.

"В биографии Фердинанд Колумб отметил, что его отец знал, какой курс приведет его к Японии. А работа Мартеллуса была единственной картой Японии, которая показывала расположение страны. По сути, эта карта повлияла на идеи Колумба о географии Азии и стимулировала его совершить путешествие", – добавил Чет ван Дузер.


Карта, которая вдохновила Христофора Колумба на путешествие через Атлантику

К слову, в 1507 году Мартин Вальдземюллер создал другую карту, на которой уже появились знаменитые материки. Континенты исследователь назвал Америка за того, что считал, что открывателем был итальянец Америго Веспуччи. Со временем ученый понял свою ошибку, но исправить ее не смог.

Теги: LifeStyle История наука
Источник: 24 Канал
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