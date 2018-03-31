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Ученые воссоздали лицо кроманьонца: фото

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Ученые воссоздали лицо кроманьонца
Ученые воссоздали лицо кроманьонца / Фото из открытых источников

Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу, лицо мужчины было покрыто шишками.

Об этом пишет La voix du nord.

Ученым удалось воссоздать внешность кроманьонца "Cro-Magnon 1", череп которого обнаружили в 1868 году во Франции. В частности, ученые предположили, что его лицо было покрыто шишками. Скорее всего, это могли быть доброкачественные опухоли.

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Остатки черепа датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине. Из исследований ученых, кроманьонец, вероятно, умер в возрасте 50 лет. На черепе мужчины нашли круглое полициклическое остеолитическое поражение.

Благодаря методам компьютерной томографии и микро-КТ ученые установили, что на лобной кости черепа произошла частичная резорбция – рассасывание костной ткани.

Поэтому все эти результаты исследований указывают, что там была большая опухоль, растущая из шванновских клеток. Сегодня это самое распространенное наследственное заболевание, которое приводит к возникновению опухолей у человека.

Науковці відтворили обличчя кроманьйонця

Ученые воссоздали лицо кроманьонца

Теги: LifeStyle История
Источник: 24 Канал
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