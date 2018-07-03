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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Ученые впервые сфотографировали новорожденную планету

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Рождение планеты PDS 70b
Рождение планеты PDS 70b / SPHERE

Астрономам впервые в истории удалось сфотографировать планету на этапе ее формирования – на снимке зафиксировали как она прокладывает себе путь через протопланетарный диск.

Сделать это удалось ученым из Института астрономии Общества Макса Планка в Гейдельберге с помощью телескопа SPHERE, сообщает ESO.

Темное пятно в центре снимке – это маска, которую используют астрономы, чтобы увидеть объекты в окрестностях звезды. Вокруг пятна и видно раскаленную материю, из которой формируется планета PDS 70b. На снимке планета отражена ярким пятном.

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Планета PDS 70b расположена в созвездии Кентавра в 370 световых годах от Земли. Температура на поверхности планеты достигает 1000 градусов Цельсия.

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Теги: наука Техно Космос
Источник: 24 Канал
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