Ученые впервые создали инсулиновые таблетки

Биотехнологи из США создали инсулиновые таблетки, которые способны доставить в организм диабетика необходимое количество инсулина.

Исследователь из Гарварда Самир Митраготри отметил, что если человек просто выпьет инсулин, то его молекулам придется преодолеть массу препятствий, пишет The Guardian.

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Тем более, передозировка инсулином может нанести непоправимый вред организму.

По его словам, они создали своеобразный "швейцарский нож", в который встроили необходимые инструменты для защиты инсулина от угроз, которые встречаются на пути кровотока.

Таблетки способны проникать благодаря двум вещам – оболочке, которая устойчива к желудочному соку и специальной субстанции, которую называют "ионной жидкостью".

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