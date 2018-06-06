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Ученые впервые создали молекулу-убийцу, которая разрушает мозг

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Ученые создали первую молекулу, которая разрушает мозг
Ученые создали первую молекулу, которая разрушает мозг / sokhop.com

Молекулярные биологи из США сумели синтезировать первый искусственный прион человека, который поможет в борьбе с подобными заболеваниями.

В настоящее время прионные болезни, которые поражают мозг, являются неизлечимыми, пишет MedicalXpress. Среди самых распространенных болезней – это болезнь Кройцфельда — Якоба.

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В ходе новой работы исследователям удалось создать патогенный для человека прион из генетически модифицированного белка PrP, ДНК которого была введена в бактерию Escherichia coli. Он является разрушительным для мозга человека.

Биологи также обнаружили, что белок ганглиозид GM1, который участвует в регенерации нервных тканей, способствует размножению и передачи прионов болезни от больного  человека к здоровому.

К слову, шведские ученые выявили стратегии, из-за которых раковые клетки выживают при различных методах лечения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое прионы?
Это особый класс инфекционных агентов, которые представляют собой белки с аномальной структурой. Они вызывают тяжелые заболевания центральной нервной системы у животных и людей.

Теги: исследования Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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