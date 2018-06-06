Ученые впервые создали молекулу-убийцу, которая разрушает мозг

Молекулярные биологи из США сумели синтезировать первый искусственный прион человека, который поможет в борьбе с подобными заболеваниями.

В настоящее время прионные болезни, которые поражают мозг, являются неизлечимыми, пишет MedicalXpress. Среди самых распространенных болезней – это болезнь Кройцфельда — Якоба.

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В ходе новой работы исследователям удалось создать патогенный для человека прион из генетически модифицированного белка PrP, ДНК которого была введена в бактерию Escherichia coli. Он является разрушительным для мозга человека.

Биологи также обнаружили, что белок ганглиозид GM1, который участвует в регенерации нервных тканей, способствует размножению и передачи прионов болезни от больного человека к здоровому.

К слову, шведские ученые выявили стратегии, из-за которых раковые клетки выживают при различных методах лечения.

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Что такое прионы?

Это особый класс инфекционных агентов, которые представляют собой белки с аномальной структурой. Они вызывают тяжелые заболевания центральной нервной системы у животных и людей.