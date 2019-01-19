Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека
Группа биоинженеров из Великобритании и Австрии впервые сумела вырастить в лаборатории кровеносные сосуды человека.
Помогли ученым в этом органоиды.
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По словам ученых, органоиды строят человеческие капилляры даже на молекулярном, то есть начальном уровне, пишет Nature. Благодаря этой разработке ученые смогут изучить заболевания кровеносных сосудов непосредственно в тканях человека.
Прежде всего, исследование должно помочь в лечении диабета, ведь при этом заболевании в кровеносных сосудах возникает аномальное утолщение мембраны, что приводит к нарушению поставок кислорода и проблемам со здоровьем. В рамках исследования искусственные органеллы уже помещали в диабетическую среду.
Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека
Также ученые будут изучать болезни Альцгеймера, проблемы с заживлением ран, инсульты и рак.
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