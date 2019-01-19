Группа биоинженеров из Великобритании и Австрии впервые сумела вырастить в лаборатории кровеносные сосуды человека.

Помогли ученым в этом органоиды.

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Органоиды – что это? Это зачатки органов. Они используются учеными для изучения и моделирования процессов образования и развития органов у животных, моделирования опухолей, различных болезней. Органоиды также используют для тестирования лекарств, экспериментов по замене органов и тому подобное.

По словам ученых, органоиды строят человеческие капилляры даже на молекулярном, то есть начальном уровне, пишет Nature. Благодаря этой разработке ученые смогут изучить заболевания кровеносных сосудов непосредственно в тканях человека.

Прежде всего, исследование должно помочь в лечении диабета, ведь при этом заболевании в кровеносных сосудах возникает аномальное утолщение мембраны, что приводит к нарушению поставок кислорода и проблемам со здоровьем. В рамках исследования искусственные органеллы уже помещали в диабетическую среду.



Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека

Также ученые будут изучать болезни Альцгеймера, проблемы с заживлением ран, инсульты и рак.

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