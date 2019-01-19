18:42
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека

      7 Читати новину українською
      Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека
      Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека / medicalnewstoday.com/

      Группа биоинженеров из Великобритании и Австрии впервые сумела вырастить в лаборатории кровеносные сосуды человека.

      Помогли ученым в этом органоиды.

      Читайте также: Ученые разработали ДНК-тест для определения продолжительности жизни

       
      Органоиды – что это?
      Это зачатки органов. Они используются учеными для изучения и моделирования процессов образования и развития органов у животных, моделирования опухолей, различных болезней. Органоиды также используют для тестирования лекарств, экспериментов по замене органов и тому подобное.

      По словам ученых, органоиды строят человеческие капилляры даже на молекулярном, то есть начальном уровне, пишет Nature. Благодаря этой разработке ученые смогут изучить заболевания кровеносных сосудов непосредственно в тканях человека.

      Прежде всего, исследование должно помочь в лечении диабета, ведь при этом заболевании в кровеносных сосудах возникает аномальное утолщение мембраны, что приводит к нарушению поставок кислорода и проблемам со здоровьем. В рамках исследования искусственные органеллы уже помещали в диабетическую среду.

      Вчені вперше виростили кровоносні судини людини
      Ученые впервые вырастили кровеносные сосуды человека

      Также ученые будут изучать болезни Альцгеймера, проблемы с заживлением ран, инсульты и рак.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3303
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 399
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 546
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 747
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 2379
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря 2018 , 14:40
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Каковы симптомы рака мозга на ранних стадиях
       24 ноября 2018 , 17:26
      Какое растение снижает риск рака и улучшает зрение
       2 августа 2018 , 07:30
      Нашли ген, который отвечает за распространение рака простаты
       20 января , 14:32
      Ученые нашли способ преодолеть фантомные боли
       21 января , 07:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук