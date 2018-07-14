Чем питался человек 5 тысяч лет назад: ответ ученых

Обед Эци, который жил 5300 назад, состоял из козьего жира, оленины и пшеницы. В его желудке нашли и остатки ядовитого папоротника.

Об этом пишет ВВС.

Как выяснили ученые, рацион Эци на 50% состоял из жира, в то время как у современного человека на долю жира в среднем приходится только 10% блюд.

Много жиров позволяли выживать Эци в суровых условиях. Однако это вероятно мало плохие последствия – у него заметили закупорки артерий.

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Ученые говорят, что пища Эци вряд ли была вкусной. Мясо он ел или в сыром или в сушеном виде и не знал о соли.

Также ученые предполагают, что Эци "накачивался" травяными лекарствами. В его желудке нашли следы папоротника. Но может быть он просто заворачивал пищу в листья и случайно проглотил ядовитые споры.

Тело Эци нашли в 1991 году. Оно хорошо сохранилось благодаря льда. Желудок Эци нашли недавно, поскольку из-за условий мумифицирования он был не в привыкшем месте.