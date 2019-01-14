Ученые выяснили, что и сколько нужно есть, чтобы жить дольше

Группа ученых из университета Отаго в Новой Зеландии и университета Данди, Шотландия установили связь клетчатки с продолжительностью жизни человека.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в медицинском журнале Lancet.

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Ученые проанализировали 185 исследований и 58 клинических испытаний, в которых приняли участие 4,6 тысячи человек.

Для того, чтобы уберечься от развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других смертельно опасных заболеваний необходимо ежедневно употреблять не менее 25-30 грамм пищевых волокон.

Исследователи подсчитали, что женщины в среднем едят 17 грамм полезной пищи, а мужчины – около 21 грамма. Брак клетчатки в рационе людей ученые объясняют их привычкой к ее низкому употреблению и увлечением низкоуглеводными диетами.

Несмотря на то, что клетчатка содержится в простой и доступной пище, увеличить ее количество в рационе непросто. Для поступления в организм не менее 25 грамм клетчатки в день нужно съесть половину чашки овсяных хлопьев (9 грамм), большой кусок черного хлеба (2 грамма), чашку вареной чечевицы (4 грамма), два яблока с кожурой (8 грамм), одну картофелину в кожуре (2 грамма) и одну среднюю морковь (3 грамма).



Ежедневно употребляйте два яблока с кожурой

По оценкам ученых, после того как тысяча человек перешла бы с диеты с низким содержанием пищевых волокон (15 грамм) на диету с высоким содержанием пищевых волокон (25 грамм) помогло бы избежать гибели 13 человек и развития сердечных заболеваний у шести пациентов.

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