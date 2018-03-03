Ученые выяснили, что может спасти людей от бессонницы

Вы, наверное, совсем не ожидали, но от постоянной бессонницы вас может спасти тяжелое одеяло.

К такому выводу пришли ученые Массачусетского университета, пишет The Daily Mail.

В эксперименте, в котором приняли участие 32 человека, было выяснено, что большинство респондентов ощутили снижение тревожности под тяжелым одеялом, а другая половина отметила, что такое одеяло является успокаивающим. Похожий эксперимент был также проведен в 2015 году.

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Ученые это объясняют тем, что человек в таком состоянии как в "коконе", а это уменьшает физическое возбуждение и помогает заснуть. Также под тяжелым одеялом у людей снижает уровень кортизола и увеличивает уровень серотонина и мелатонина.

Стоит знать, что серотонин помогает регулировать циклы сна и производит чувство благополучия и счастья, а мелатонин защищает от стрессов и преждевременного старения, а еще от простудных и даже онкологических заболеваний.