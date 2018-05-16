Ученые выяснили, что вызывает бесплодие у женщин

Ученые установили, что синдром поликистозных яичников, который вызывает бесплодие у женщин, может быть связан с гормональным дисбалансом.

Исследователи Французского национального института здоровья и медицинских исследований смогли вылечить мышей, страдающих этим заболеванием, пишет BBC.

Читайте также: Что может вызвать мужское бесплодие: заявление ученых

Такой синдром может возникнуть до рождения из-за чрезмерной концентрации антимюллерового гормона (АМГ) в утробе матери. Беременные женщины с синдромом на 30% имеют более высокий показатель гормона, чем другие.

Избыток АМГ стимулировал клетки мозга, которые повышают уровень тестостерона.

У подопытных мышей прекратились симптомы синдрома поликистозных яичников после лечения препаратом, который контролирует уровень гормонов у женщин – цетрореликс.

Ученые установили, что вызванные синдромом трудности могут вызвать и у потомков похожую ситуацию.

К слову, австралийские ученые провели исследования и выяснили, что регулярное употребление пищи массового производства с меньшим временем приготовления, повышает риск бесплодия.