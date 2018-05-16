18:59
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Ученые выяснили, какая пища может уберечь от гриппа

265 Читати новину українською
Фрукты и овощи могут уберечь от гриппа
Фрукты и овощи могут уберечь от гриппа / Фото из открытых источников

Ученые из Швейцарии провели ряд опытов и установили, что большое количество клетчатки уменьшает шансы заразиться гриппом и умереть от его осложнений.

Борьба с гриппом осложняется его разновидностями, пишет Immunity.

Читайте также: Сколько времени человек представляет опасность для других, пока болеет вирусной инфекцией

Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что добавление клетчатки в диету грызунов резко меняет состав микрофлоры их кишечника. Это значительно повысило количество полезных для здоровья человека микробов, которые производят молекулы коротких жирных кислот.

Эти кислоты проникают в клетки костного мозга и заставляют его производить больше активных версий Т-клеток и особого подвида моноцитов, "чистильщиков" иммунной системы, отвечающих за борьбу с вирусами.

Около 40% мышей, которых ученые заразили смертельной дозой вируса гриппа, смогли пережить инфекцию, тогда как все особи из контрольной группы умерли через две недели после начала экспериментов.

Ученые обнаружили, что грызунов, которые питались клетчаткой, было гораздо сложнее заразить гриппом и они в целом легче переносили болезнь, чем их другие мыши.

Читайте также: Как укрепить иммунитет ребенка: эффективный способ

Ученые добавляют, что клетчатка и короткие жирные кислоты также могут подавлять хронические воспаления – астму и аллергию.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье исследования Здоровое питание Инфекция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
91
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 207
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 374
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
455
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1016
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук