Ученые выяснили, какая пища может уберечь от гриппа

Ученые из Швейцарии провели ряд опытов и установили, что большое количество клетчатки уменьшает шансы заразиться гриппом и умереть от его осложнений.

Борьба с гриппом осложняется его разновидностями, пишет Immunity.

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Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что добавление клетчатки в диету грызунов резко меняет состав микрофлоры их кишечника. Это значительно повысило количество полезных для здоровья человека микробов, которые производят молекулы коротких жирных кислот.

Эти кислоты проникают в клетки костного мозга и заставляют его производить больше активных версий Т-клеток и особого подвида моноцитов, "чистильщиков" иммунной системы, отвечающих за борьбу с вирусами.

Около 40% мышей, которых ученые заразили смертельной дозой вируса гриппа, смогли пережить инфекцию, тогда как все особи из контрольной группы умерли через две недели после начала экспериментов.

Ученые обнаружили, что грызунов, которые питались клетчаткой, было гораздо сложнее заразить гриппом и они в целом легче переносили болезнь, чем их другие мыши.

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Ученые добавляют, что клетчатка и короткие жирные кислоты также могут подавлять хронические воспаления – астму и аллергию.