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      Ученые выяснили, какие виды спорта помогают побороть депрессию

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      Ученые выяснили, какие виды спорта помогают побороть депрессию
      Ученые выяснили, какие виды спорта помогают побороть депрессию / Unsplash

      Ученые проанализировали 1,2 миллиона анкет американцев, для того, чтобы определить, как занятие спортом влияет на психологическое здоровье.

      Исследование провела группа ученых из Оксфордского и Йельского университетов.

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      Выяснилось, что лучшие виды спорта для людей с депрессией – это командная игра, езда на велосипеде и аэробика.

      В исследовании расстройств ученые сконцентрировались именно на депрессии, а среди видов физической активности учитывали не только спорт, но и домашнюю работу, заботу о детях, прогулки и так далее. В анкетах добровольцы указывали, как часто они занимались спортом и другими видами физической активности, и как часто наблюдали у себя симптомы депрессии за последний месяц.

      Командні ігри допомагають позбавитись депресії
      Командные игры помогают избавиться от депрессии

      В среднем участники исследования сообщали, что депрессивные эпизоды длились от трех до четырех дней. У респондентов, занимавшихся спортом, депрессивных дней было на 1,5 меньше. Лучших результатов достигли те, кто занимался три-пять раз в неделю по 30-60 минут. А вот добровольцы, которые перестарались со спортом, занимались себе в ущерб и чувствовали себя даже хуже пассивных участников.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Психология Здоровье Спорт
      Источник: 24 Канал
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