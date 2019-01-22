Ученые выяснили, какие виды спорта помогают побороть депрессию

Ученые проанализировали 1,2 миллиона анкет американцев, для того, чтобы определить, как занятие спортом влияет на психологическое здоровье.

Исследование провела группа ученых из Оксфордского и Йельского университетов.

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Выяснилось, что лучшие виды спорта для людей с депрессией – это командная игра, езда на велосипеде и аэробика.

В исследовании расстройств ученые сконцентрировались именно на депрессии, а среди видов физической активности учитывали не только спорт, но и домашнюю работу, заботу о детях, прогулки и так далее. В анкетах добровольцы указывали, как часто они занимались спортом и другими видами физической активности, и как часто наблюдали у себя симптомы депрессии за последний месяц.



Командные игры помогают избавиться от депрессии

В среднем участники исследования сообщали, что депрессивные эпизоды длились от трех до четырех дней. У респондентов, занимавшихся спортом, депрессивных дней было на 1,5 меньше. Лучших результатов достигли те, кто занимался три-пять раз в неделю по 30-60 минут. А вот добровольцы, которые перестарались со спортом, занимались себе в ущерб и чувствовали себя даже хуже пассивных участников.

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