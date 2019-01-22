Ученые выяснили неожиданную пользу алкоголя

Ученые из университета Миссисипи выяснили, что алкогольные напитки помогают быстрее решать креативные задачи.

Об этом сообщает Harvard Business Review.

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Участники пили водку с клюквенным соком до тех пор, пока не достигали "кондиции". Степень опьянения проверяли с помощью алкотестера. Затем мужчины отвечали на 15 вопросов на отдаленные ассоциации, например: какое слово объединяет "спрятать", "доллар" и "сложить"? Правильный ответ – банкнота.

По словам профессора Эндрю Яроша, который руководил исследованием, пьяные люди решали на две трети больше задач, чем контрольная группа трезвых мужчин за то же время.



Алкоголь помогает решать логические задачи

"Некоторые знаменитые писатели, художники и композиторы утверждают, что алкоголь помогает им творить. Мы хотели проверить, правда ли это", – рассказал ученый.

Такой эффект достигается за счет того, что алкоголь ослабляет самоконтроль и помогает быстрее переключаться с одной мысли на другую.

"Если есть необходимость в неожиданных подходах и креативных решениях, несколько бокалов вина или коктейль с мартини за ланчем не повредят", – утверждает Ярош.

Но нужно знать меру – если в крови более 0,8 промилле алкоголя, толку от вас не будет.

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