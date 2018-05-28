Ученые выяснили, почему полезно повышение температуры

Даже незначительное повышение температуры тела ускоряет реакцию иммунитета на раны, инфекции и опухоли.

Такое заявление сделали ученые Университетов Уорика и Манчестера, передает Оrthodox.

Со слов ученых, повышенная температура тела человека запускает иммунитет, который начинает бороться с недугами.

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Иммунные клетки активируют свои гены так, чтобы устранить инфекцию. А регулируют активность генов белки, в частности, Nuclear Factor kappa B.

Эти белки попадают в ядро клетки и обратно, активизируя работу иммунной системы. По этой причине клетки и включают реакцию на угрозу.

Если NF-kB-белок неконтролируемый – может развиться болезнь Крона, псориаз или ревматоидный артрит.

Если температура тела снижена до 34 градусов, то работа NF-kB замедляется. А ускорение белка происходит благодаря повышению температуры. И что интересно, при температуре 40 градусов иммунитет будет работать эффективнее, чем при температуре 37 градусов.