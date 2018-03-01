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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые выяснили, почему у людей стареют мышцы

366 Читати новину українською
Руки
Руки / www.castlehomecare.ie

Ученые-биологи из Каролинского института в Швеции провели исследование и выяснили основную причину старения наших мышц.

Об этом пишут в Medicalxpress.

По мнению ученых, человеческие мышцы чаще всего стареют из-за накопления мутаций в стволовых клетках, которые нарушают процесс регенерации.

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Нас удивило такое количество мутаций. Увидели, что здоровый 70-летний человек накопил около 1000 мутаций в каждой стволовой клетке в мышцах. Эти мутации не случайны, но есть определенные участки, кторые лучше защищены,
— отметила профессор Мария Эриксон и одна из авторов исследования.

Биологи увидели, что мутации происходят во время естественного деления клеток, особенно в тех участках, которые отвечают за нормальное функционирование и выживание клеток. Клетки растущего организма в свою очередь могут быстрее опираться мутациям, чем у пожилых людей, у которых с возрастом эта защита снижается.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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