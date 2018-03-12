Ученые выяснили, почему у людей возникает зависимость от соцсетей

Исследователь из Бингемтонского университета проанализировал анкеты студентов и узнал, какие люди более зависимы от социальных сетей и по каким причинам.

Помощник профессора информационных систем в Бингемтонском университете Исаак Вагефи провел собственное исследование, чтобы выяснить, что заставляет людей много времени проводить в Интернете и социальных сетях. Он заявил, что существуют научные работы, которые определяли, какие черты характера способствуют формированию у людей зависимости от алкоголя или наркотиков. Ориентируясь на эти научные работы, Вагефи решил провести собственное исследование по той же методике, которое бы акцентировало внимание на социальных сетях.

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С помощью ассистента Хамеда Кахри-Сарема из университета Де Поля, он собрал анкеты трехсот студентов колледжа. Анкеты создавали с прицелом на построение пятифакторной модели респондента. Эта модель включает в себя пять качеств человека: экстраверсия, открытость к новому опыту, невротизм, добросовестность и мягкость. На основе полученных данных Вагефи сделал вывод, что последние три черты чаще всего появляются у людей, которые проводят много времени в социальных сетях.

Невротизм, то есть высокая степень стресса, с которой люди переживают негативные события, повышал зависимость человека от соцсетей во всех случаях. Добросовестность, то есть стремление индивида довести дело до конца, в чистом виде снижала зависимость, но если к ней прилагался высокий уровень невротизма, то ситуация менялась в противоположную сторону.

Исследователи объяснили этот феномен тем, что люди, которые имеют достаточную свободой воли, чтобы сосредоточиться на одном занятии, под влиянием стресса легко могут уступить внезапному порыву. Еще больше ученых удивил другой факт. Уступчивость, которая обычно снижала зависимость, при объединении с добросовестностью, наоборот, ее повышала.

Вагефи называет этот парадокс "сознательной зависимостью". По его мнению, люди с высоким уровнем лояльности и добросовестности сознательно перемещают свое общение в социальные сети. Таким образом, говорит Вагефи, они хотят сохранить контакты, но при этом подвергают себя зависимости от Интернета.