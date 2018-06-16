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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Ученые выяснили, почему возникает зависимость от вредной пищи

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Почему мы так любим вредную еду?
Почему мы так любим вредную еду? / Unsplash

Пища с большим количеством жиров и углеводов запускает систему вознаграждения мозга и поэтому люди становятся зависимыми от не слишком полезных блюд.

Такой вывод сделали ученые Йельского университета, сообщает Medical Daily.

Для исследования ученые демонстрировали испытуемым фото с разнообразной едой.

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Как показали результаты, созерцание фото пищу с высоким содержанием жиров, сахара и углеводов существенно влияло на центр вознаграждения мозга намного. Они задействовали больше нейронов, чем любое другое фото пищи.

Ученые предполагают, что подобная реакция связана с тем, что вредная еда появилась относительно недавно. Из-за этого люди пока не научились спокойно реагировать на нее.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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