Ученые выяснили причину старения

Ученые из Центра исследования рака в Германии обнаружили белок, который играет ключевую роль в процессе старения, определяя продолжительность жизни организма.

Свою статью исследователи опубликовали в научном FEBS Journal, а кратко о научной работе рассказывает ресурс EurekAlert!

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Как отмечают ученые, старение клеток и тканей обусловлено окислительным стрессом, когда во время работы митохондрий в цитоплазме увеличивается количество активных форм кислорода (АФК), повреждающих ДНК, белки и липиды. Клетка в таких условиях быстро теряет способность выполнять свои функции и в конце концов умирает. Согласно свободнорадикальной теории старения, предложенной в 1950 году, именно этот процесс является главной причиной старения организма.

Правда, АФК также играют сигнальную роль, активируя иммунные клетки Т-лимфоциты, что в итоге способствует уничтожению поврежденных клеток, поэтому их недостаток может привести к таким заболеваниям, как рак. По словам ученых, окислительно-восстановительный баланс, что выражается в оптимальном уровне АФК и антиоксидантах, обеспечивается соединением, которое называют белком, что взаимодействует с помощью тиоредоксина (TXNIP).

В материале подчеркивается, что тиоредоксин-1 (TRX-1) обезвреживает избыток АФК, тем самым защищая ДНК от повреждения и замедляя процесс старения. Одновременно TXNIP подавляет тиоредоксин, провоцируя тем самым накопление свободных радикалов.

Итак, ученые сравнили T-лимфоциты в крови у 55-летних и 20-25-летних добровольцев, и выяснили, что клетки пожилых людей продуцируют больше TXNIP. Это было также характерно для клеток плодовых мух Drosophila. Следовательно, исследователи вывели насекомых, в организме которых белки, что взаимодействуют с помощью тиоредоксина, синтезируются в больших или меньших за норму количествах. Те мухи, у которых было много TXNIP, жили в среднем гораздо меньше, а насекомые с малым количеством белка – соответственно дольше.

Ученые подчеркивают, достаточно найти способ отключить TXNIP, чтобы значительно увеличить продолжительность жизни людей.

Напомним, некоторые ученые склоняются к мысли, что даже стакан красного вина является вполне способным избавить человека внешней привлекательности и является причиной преждевременного старения.

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