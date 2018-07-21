Ученые выяснили с какого возраста мы запоминаем

Все воспоминания до трех лет у людей на самом деле мнимыми и не могут быть настоящими из-за особенностей развития мозга.

Такой вывод сделали ученые из Лондонского и Ноттингемского университетов, сообщает Psychological Science Journal.

Участниками опыта стали 6640 человек, 2487 из них утверждали, что помнят себя с двух лет, а 893 – до года.

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По словам ученых, человеку рассказывают какой-нибудь случай из его жизни и потом он представляет как это было. Затем рассказ накладывается на реальные воспоминания и формируется вымышленная память.

Однако в действительности из-за особенностей развития мозга человек не может помнить, что было в первые три года жизни.

Несмотря на то, что все воспоминания до трех лет – лишь игра воображение, правдивыми их считают 40% людей.