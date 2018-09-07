Ученые выявили идеальный объект для исследований телескопа James Webb

Астрономы обнаружили экзопланету, которая в два раза больше земли. Кроме того, новый объект может стать идеальным кандидатом для наблюдений с помощью космического телескопа James Webb, запуск которого запланирован на 2021 год.

Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте ArXiv.org.

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Канадская исследовательница Меррин Петерсон вместе с коллегами анализировала последний набор данных, полученных телескопом Kepler в ходе миссии K2. Исследователи обнаружили периодические провалы в кривой блеска звезды Wolf 503, которая находится в созвездии Девы и удалена от Земли на 145 световых лет. Это оранжевый карлик спектрального класса K3.5V, по массе немного уступает Солнцу. Вокруг него, как показал анализ, вращается планета, получившая название Wolf 503b – именно она вызвала регулярные изменения блеска звезды. Ее радиус всего в два раза больше, чем у Земли, но находится она почти в 10 раз ближе к светилу, чем Меркурий к Солнцу.

Чтобы убедиться в достоверности открытия, ученые получили снимки системы в Паломарской обсерватории, а также проверили архивные данные. Это позволило отвергнуть гипотезу о возможной звезде-компаньоне.



Сравнение размеров Земли, Wolf 503b и Нептуна

В будущем астрономы намерены измерить лучевую скорость Wolf 503, чтобы определить массу планеты: чем она больше, тем сильнее будет гравитационное воздействие на светило. Зная массу Wolf 503b и ее радиус, исследователи смогут оценить ее плотность, что, в свою очередь, расскажет о возможном строении небесного тела. Например, чтобы быть похожей на Землю, она должна иметь в 14 раз большую массу. Если же это "мини-Нептун", то эта величина будет намного меньше.

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В будущем Wolf 503 станет идеальным кандидатом для исследования при помощи телескопа James Webb, запуск которого намечен на 2021 год. Сейчас известно довольно мало планет схожего размера, которые вращались бы вокруг таких ярких звезд – чаще они встречаются у более тусклых красных карликов. Во время транзита – прохождения между звездой и наблюдателем – James Webb благодаря яркости звезды сможет получить спектр ее атмосферы, что позволит ученым определить ее состав.

Что такое экзопланета?

Это планета за пределами Солнечной системы, вращающаяся вокруг другой звезды или дрейфующая в космическом пространстве. Первую экзопланету обнаружили в 1988 году. На сегодня известно 3 500 таких объектов, при этом лишь незначительная часть из них способна поддерживать жизнь.

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