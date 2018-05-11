Ученые вырастили на руке американки ухо: потрясающее фото

Пластические хирурги из США вырастили на руке пациентки новое ухо, которое она потеряла во время аварии еще в 19 лет.

Врачи из медицинского центра Уильяма Бомонта на военной базе города Эль-Пасо в штате Техас впервые провели необычную операцию, передает пресс-служба армии США.



Военнослужащий армии США Шамика Баррадж потеряла собственное ухо при аварии еще в 19 лет.

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Врачи приняли хрящевую ткань из ребер женщины и вырезали из нее новое ухо. Затем они поместили его в предплечье пациентки, чтобы в новом ухе проросли кровеносные сосуды. Благодаря этому женщина сможет чувствовать его, как и любую другую часть тела.



По словам медиков, через 5 лет выращенное ухо уже нельзя будет отличить от настоящего. Шрам на руке от операции хирурги скроют с помощью кожи с предплечья Шамики Баррадж.

Ученые вырастили на руке американки ухо