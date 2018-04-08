Ученые вырастили овощи в Антарктиде: захватывающие фото
В Антарктиде исследователи воплотили один из важных проектов – вырастили овощи без земли. Ученые опубликовали фото первого урожая.
Немецкие ученые со станции Neumayer III похвастались значительными результатами, передает Deutsche Welle.
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Исследование провели в рамках космического проекта, введенного NASA. Ученые планируют в будущем попробовать выращивать продукты на других планетах. Поэтому первый эксперимент провели в Антарктиде, где уже собрали первый урожай. Растения росли без дневного света и земли.
В общем ученые собрали 3,6 килограмма салата, 18 огурцов и 70 редисок. Овощи выросли в высокотехнологичной теплице. Поскольку в Антарктиде температура воздуха достигает более -20 градусов по Цельсию, успех ученых не оставляет сомнений.
Теплица в Антарктиде
Высокотехнологическая теплица
Овощи, выращенные в Антарктиде
Редиска
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