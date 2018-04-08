Ученые вырастили овощи в Антарктиде: захватывающие фото

В Антарктиде исследователи воплотили один из важных проектов – вырастили овощи без земли. Ученые опубликовали фото первого урожая.

Немецкие ученые со станции Neumayer III похвастались значительными результатами, передает Deutsche Welle.

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Исследование провели в рамках космического проекта, введенного NASA. Ученые планируют в будущем попробовать выращивать продукты на других планетах. Поэтому первый эксперимент провели в Антарктиде, где уже собрали первый урожай. Растения росли без дневного света и земли.

В общем ученые собрали 3,6 килограмма салата, 18 огурцов и 70 редисок. Овощи выросли в высокотехнологичной теплице. Поскольку в Антарктиде температура воздуха достигает более -20 градусов по Цельсию, успех ученых не оставляет сомнений.



Теплица в Антарктиде

Высокотехнологическая теплица



Овощи, выращенные в Антарктиде



Редиска