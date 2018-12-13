Ученые забили тревогу по поводу компонента, содержащегося в моющих средствах

Американские ученые Северо-Западного университета обнаружили, что в составе антибактериальных средств для борьбы с пылью используют опасный компонент триклозан.

Об этом пишет портал Phys.org.

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Исследователи провели анализ образцов пыли, которые взяли на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки.



Чем опасен триклозан

Оказалось, что образцы пыли, которые содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам с похожим механизмом действия. Таким образом, использование антибактериальных средств может сделать их носителями устойчивых к антибиотикам инфекций.

В США триклозан запретили добавлять в средства дезинфекции с 2017 года, поскольку этот компонент вредит эндокринной и репродуктивной системе человека. Но триклозан может содержаться в зубной пасте и других средствах гигиены.

Вывод ученых: моющие средства, содержащие в своем составе триклозан, могут нанести вред организму.

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