Ученые заявили, что мимо земли пролетит немалый астероид

Астероид размером с автобус пролетит между Луной и Землей 2 марта. Скорость, которую будет развивать небесное тело, достигнет свыше 18 тысяч километров в час.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые назвали астероид 2018 DV1. По подсчетам ученых, его диаметр составляет от 5,6 до 12 метров. Пролетит астероид на расстоянии 105 тысяч километров от Земли.

Читайте также: Ученые нашли доказательства существования жизни на Марсе

Астероиды этого размера часто не приближаются к нашей планете. Возможно, лишь один – два раза в год,

– пояснил ученый NASA Пол Чодос.

В NASA рассказали, что людям не стоит беспокоиться из-за приближения астрономического объекта. Всего с начала 2018 года это уже 18 астероид, который ученые зафиксировали неподалеку от Земли.

Ученые будут наблюдать за полетом 2018 DV1 с помощью роботизированного телескопа в обсерваториях Тенагра, что в американском штате Аризона. Кроме того, ученые сделают онлайн-трансляцию этого явления, чтобы все желающие имели возможность проследить за движением астероида.