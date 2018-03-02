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Ученые заявили, что мимо земли пролетит немалый астероид

297 Читати новину українською
Астероид пролетит мимо земли
Астероид пролетит мимо земли / Фото из открытых источников

Астероид размером с автобус пролетит между Луной и Землей 2 марта. Скорость, которую будет развивать небесное тело, достигнет свыше 18 тысяч километров в час.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Ученые назвали астероид 2018 DV1. По подсчетам ученых, его диаметр составляет от 5,6 до 12 метров. Пролетит астероид на расстоянии 105 тысяч километров от Земли.

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Астероиды этого размера часто не приближаются к нашей планете. Возможно, лишь один – два раза в год,
– пояснил ученый NASA Пол Чодос.

В NASA рассказали, что людям не стоит беспокоиться из-за приближения астрономического объекта. Всего с начала 2018 года это уже 18 астероид, который ученые зафиксировали неподалеку от Земли.

Ученые будут наблюдать за полетом 2018 DV1 с помощью роботизированного телескопа в обсерваториях Тенагра, что в американском штате Аризона. Кроме того, ученые сделают онлайн-трансляцию этого явления, чтобы все желающие имели возможность проследить за движением астероида.

Теги: LifeStyle Космос NASA
Источник: 24 Канал
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