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Ученые заявили о неожиданной пользе хорошей осанки

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Ученые заявили о неожиданной пользе хорошей осанки
Ученые заявили о неожиданной пользе хорошей осанки / diva.aktuality.sk

Исследователи из университета Сан-Франциско (США) установили, что хорошая осанка способна помочь в преодолении стрессовых ситуаций, а также в решении математических тестов.

Об этом говорится в исследовании, пишет NeuroRegulation.

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В исследовании приняли участие 125 студентов. Им нужно было решить несложную математическую задачу – последовательно отнимать 7 из 843 в течение 15 секунд.

На що впливає гарна постава
На что влияет хорошая осанка

Части участников нужно было это делать сгорбившись. А другой – сидеть прямо.

В результате 56% студентов отметили, что задача легче выполнялась с прямой осанкой.

Перед исследованием участники заполнили анонимную анкету, в которой указали информацию об уровне тревожности во время экзаменов и выполнении тестов по математике.

На що впливає гарна постава
На что влияет хорошая осанка

Исследование показало, что сутулость и плохая осанка при сдаче теста мешают студентам хорошо составлять математические тесты. Все потому, что сутулость может вызвать старые негативные воспоминания в теле и мозге.

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Теги: LifeStyle Здоровье Психология Стресс Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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