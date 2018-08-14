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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ученые заявили о новой опасности электронных сигарет

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Ученые заявили о новой опасности вейпинга
Ученые заявили о новой опасности вейпинга / thesharpe.com

Новое исследование ученых из Бирмингемского университета (Великобритания) показывает, что электронные сигареты могут повредить легочные клетки.

Несмотря на распространенное мнение, что такие сигареты являются альтернативой курению, к ним необходимо относиться с осторожностью, информирует ScienceDaily.

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Ученые установили, что вейпинг может вызвать воспаление и ухудшить активность альвеолярных макрофагов.

via GIPHY

Профессор университета Дэвид Тиккетт заявил, что электронные сигареты безопаснее с точки зрения риска рака, но если курить их в течение 20 или 30 лет, это может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких (ХОБЛ).

Последствия курения вейпа были такие же как и у постоянных курильщиков и у людей, страдающих хроническими болезнями легких.

Однако ученые предупреждают, что эти результаты получили только в лабораторных условиях в течение 48 часов. Для более точного заключения необходимы дальнейшие исследования.

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь табак
Источник: 24 Канал
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