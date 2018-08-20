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Ученые заявили о смертельной опасности диеты

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Ученые заявили об опасности диет
Ученые заявили об опасности диет / indianexpress.com

Американские ученые в ходе исследования установили, что некоторые диеты могут сокращать продолжительность жизни человека.

В эксперименте, который длился 25 лет, приняли участие более 15 тысяч человек, употреблявших в пищу среднее количество калорий, пишет Science Daily.

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения США проследили общее влияние углеводных продуктов на риск смерти.

Вчені заявили про небезпеку дієт
Ученые заявили об опасности диет

Ученые обнаружили, что слишком низкое (менее 40% от общего рациона) и слишком высокое (более 70%) потребление углеводов связано со снижением продолжительности жизни.

К тому же, люди, в рационе которых не содержалось углеводов, жили в среднем на 4 года меньше, чем те, которые употребляли их в нормальном количестве.

Ученые утверждают, что люди, которые заменили углеводы на жиры и белки животного происхождения, больше рискуют здоровьем, чем сторонники растительной пищи.

Дієти без вуглеводів скорочують життя
Диеты без углеводов сокращают жизнь

Рекомендации ученых таковы: нужно соблюдать сбалансированную диету, рацион которой включает 50-55% углеводов.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание исследования Диеты
Источник: 24 Канал
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