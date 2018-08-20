Ученые заявили о смертельной опасности диеты

Американские ученые в ходе исследования установили, что некоторые диеты могут сокращать продолжительность жизни человека.

В эксперименте, который длился 25 лет, приняли участие более 15 тысяч человек, употреблявших в пищу среднее количество калорий, пишет Science Daily.

Читайте также: Что делать, если укачивает в транспорте: действенные методы

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения США проследили общее влияние углеводных продуктов на риск смерти.



Ученые заявили об опасности диет



Ученые обнаружили, что слишком низкое (менее 40% от общего рациона) и слишком высокое (более 70%) потребление углеводов связано со снижением продолжительности жизни.



К тому же, люди, в рационе которых не содержалось углеводов, жили в среднем на 4 года меньше, чем те, которые употребляли их в нормальном количестве.



Ученые утверждают, что люди, которые заменили углеводы на жиры и белки животного происхождения, больше рискуют здоровьем, чем сторонники растительной пищи.



Диеты без углеводов сокращают жизнь



Рекомендации ученых таковы: нужно соблюдать сбалансированную диету, рацион которой включает 50-55% углеводов.