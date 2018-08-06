Ученые заявили о смертельном вреде от кальяна

Кальян не является более безопасным, чем сигареты, – в этом убеждены американские ученые.

Исследования о влиянии кальяна опубликовали в American Journal of Cardiology.

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Ученые провели эксперимент над группой, которая состояла из 48 добровольцев в возрасте от 18 до 34 лет.



Кальян не является более безопасным, чем сигареты

Участникам предложили покурить кальян в течение получаса. Специалисты отслеживали сердечный ритм, артериальное давление и уровень никотина в крови до и после курения.

Ученые выяснили, что сеанс курения кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту и повышает артериальное давление. Также исследование показало, что курение кальяна негативно влияет на показатель артериальной жесткости – один из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты убеждены, что в кальяне содержатся примеси, искусственные химические вещества, которые могут нанести еще больший вред здоровью человека. Эти вещества законодательно запрещены к использованию в производстве обычных сигарет

Поэтому вывод ученых таков: курение кальяна приравнивается к курению сигарет. Таким образом, кальян представляет смертельную опасность для человека.

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