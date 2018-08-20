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Ученые заявили об опасности от супружеских ссор

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Чем опасны супружеские ссоры
Чем опасны супружеские ссоры / rd.com

Вражеские споры между супругами могут нанести серьезный вред здоровью из-за возможных изменений в кишечнике.

Результаты исследования ученых Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

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Ежедневный стресс, который вызван ссорами в семье, у некоторых людей приводит к воспалению в кишечнике и развитию болезней.

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Ученые заявили об опасности от супружеских ссор

В исследовании приняли участие 43 здоровые супружеские пары в возрасте от 24 до 61 года, которые женаты не менее чем три года. Участников опросили об их отношениях, а потом призвали обсудить друг с другом и попытаться решить конфликт, который может вызвать сильные разногласия (например, что касается финансов, детей, родственников). Пары выясняли отношения наедине.

Исследователи сняли 20-минутные видеоролики, затем классифицировали на вербальное и невербальное поведение, особенно выделяя враждебность, в частности, драматические взгляды или критику партнера. Кроме того, исследователи сравнили анализы крови, которую взяли до ссоры и после.

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Ссоры приводят к воспалению в кишечнике

Ученые считают, что после особенно сильных супружеских ссор вырастает уровень бактерий в крови. Эти самые бактерии попадают в кровь из кишечника и приводят к изменениям.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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