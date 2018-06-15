18:14
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
28°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Ученых обнаружили неожиданное средство против рака крови

107 Читати новину українською
Ученых изобрели неожиданное средство против рака крови
Ученых изобрели неожиданное средство против рака крови / regenerative-med.ru

Препараты, предназначенные для снижения уровня липопротеинов в крови (статины), повышают эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови.

Об этом заявили ученых из США, передает MedicalXpress со ссылкой на журнал "Science Translational Medicine".

Статины являются группой препаратов, которые вводят пациентам для снижения в крови содержания жиров, которые увеличивают риск развития атеросклероза.

Читайте также: От чего чаще всего умирают люди: ошеломляющие данные ВОЗ

Также их используют для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, которые являются переносчиками так называемого "плохого" холестерина и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

И ученые выяснили еще одно лечебное свойство статинов – они способствуют апоптозу – контролируемой гибели клеток в некоторых типах рака.

В частности, препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса во время хронического лимфолейкоза. А комбинированная терапия усиливает апоптоз опухолевых клеток и увеличивает продолжительность жизни. Пока опыты были проведены на лабораторных мышах.

К слову, ученые из Университета Темпл в США разработали новый метод лечения не поддающихся традиционной терапии раковых опухолей.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Медицина Онкозаболевания исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
сегодня, 18:01 Как уберечься от удара молнии: советы, которые следует знать каждому
1718
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сегодня, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 962
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сегодня, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 98
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сегодня, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 994
Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
сегодня, 14:01 Покупатели против мошенников: как отстоять свои права у продавцов и сервисов
Яніна Ткачук 188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук