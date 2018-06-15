Ученых обнаружили неожиданное средство против рака крови

Препараты, предназначенные для снижения уровня липопротеинов в крови (статины), повышают эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови.

Об этом заявили ученых из США, передает MedicalXpress со ссылкой на журнал "Science Translational Medicine".

Статины являются группой препаратов, которые вводят пациентам для снижения в крови содержания жиров, которые увеличивают риск развития атеросклероза.

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Также их используют для снижения уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности, которые являются переносчиками так называемого "плохого" холестерина и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

И ученые выяснили еще одно лечебное свойство статинов – они способствуют апоптозу – контролируемой гибели клеток в некоторых типах рака.

В частности, препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса во время хронического лимфолейкоза. А комбинированная терапия усиливает апоптоз опухолевых клеток и увеличивает продолжительность жизни. Пока опыты были проведены на лабораторных мышах.

К слову, ученые из Университета Темпл в США разработали новый метод лечения не поддающихся традиционной терапии раковых опухолей.

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