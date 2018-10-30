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      Ученым удалось разработать новое лекарство от туберкулеза

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      Ученым удалось разработать новое лекарство от туберкулеза
      Ученым удалось разработать новое лекарство от туберкулеза / footage.framepool.com

      Бактерии Mycobacterium tuberculosis, вызывающие туберкулез, прячутся от антибиотиков внутри устойчивых к ним клеток. Поэтому уязвимы к лекарствам они только в период, когда выходят из клетки и атакуют следующую. Но ученым удалось сделать серьезный рывок в лечении опасной болезни.

      Об этом заявила группа химиков из Индийского института науки, Института Макса Планка и Массачусетского технологического института, результаты работы опубликованы в журнале ACS Infectious Diseases.

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      Исследователи работали с природными антибиотиками, которые синтезируются рыбами и другими морскими существами. Многие из них синтезируют антибиотические пептиды – небольшие белковые молекулы, способные присоединять атомы меди с зарядом 2 или 3, причем этот заряд может меняться. Ионы меди способны захватывать ионы некоторых молекул, которые затем становятся химически агрессивными и опасными, в том числе и для бактерий.

      Человеческие клетки, инфицированные бактериями, также используют медь для борьбы с бактериями, но делают это другим образом – они задерживают бактерии в так называемом "пузыре", а затем вводят туда ионы меди +1.

      Но Mycobacteria может преодолеть это, ведь она абсорбирует один электрон меди, после чего заряд иона становится +2, который безопасен для бактерий.

      Если вокруг них концентрируется достаточно большое количество таких ионов, более опасная для микроорганизмов медь просто не может "протолкнуться" к цели атаки. Но ученым удалось создать лекарство, проникающие в клетки, в которых прячутся бактерии.

       
      Туберкулез – что это?
      Это распространенное инфекционное заболевание с хроническим течением и частой многосистемностью поражений. Чаще всего болезнь локализуется в легких (легочный туберкулез), но также может поражать другие органы тела (внелегочный туберкулез) – мозговые оболочки, почки, печень, кости, кожа и т.д. Передается воздушно-капельным механизмом передачи инфекции, когда больные активным легочным или гортанным туберкулезом кашляют, чихают или иным образом выделяют слюну в воздух. Бывают летальные случаи.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Лекарства
      Источник: 24 Канал
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