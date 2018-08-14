Ученым удалось впервые записать мгновенную смерть клетки: видео

С помощью флуоресцентной микроскопии ученым впервые удалось сфотографировать апоптоз – программируемую клеточную смерть.

Смерть клетки в организме начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества – так называемого "сигнала смерти".

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Как объяснили ученые Стэнфордского университета, при смерти клетки внутри нее протекают биохимические каскады, образованные цепочками взаимодействующих между собой ферментов – каспаз, сообщает издание Science.

Белки разрушают клеточное ядро, цитоплазму и другие компоненты, в результате чего клетка распадается на отдельные тельца, которые поглощаются макрофагами (клетки в пределах тканей, которые происходят от специфических белых кровяных телец, моноцитов) или соседними клетками.

Программируемая клеточная гибель запускается различными сигнальными путями, и это позволяет организму избавиться от поврежденных или ненужных клеток.

В своем опыте для изучения механизмов апоптоза ученые использовали яйцеклетку гладкой шпорцевой лягушки диаметром 1,2 миллиметра.

Они пытались понять, каким образом внутри яйцеклетки осуществляется передача сигналов, приводящих к программируемой клеточной смерти.

Согласно одной из гипотез, апоптоз распространяется на всю клетку случайным образом. Или же через каскады – во время опыта ученые наблюдали распространение апоптоза в цитоплазме, которая была выделена из яйцеклетки и помещена в трубку вместе со смесью реактивов, включая зеленые флуоресцентные белки для визуализации процесса.

Поэтому ученые увидели связь каспазные каскады с волной апоптоза, которая охватывала всю клетку с постоянной скоростью, равной около 30 микрометров в минуту. Такой же процесс происходил и в интактных (неповрежденных) клетках.

К слову, британские ученые разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток.

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