Ученым впервые удалось наблюдать за рождением уникального космического объекта

Астрономам впервые удалось проследить за тем, как черная дыра разрывает звезду и формирует из ее вещества джет – узконаправленный поток частиц, движущихся с очень высокими скоростями. Открытие позволит ученым лучше понять, как ведут себя спящие сверхмассивные черные дыры и как они поглощают вещество.

Об этом сообщает Science.

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Группа астрономов под руководством Мигеля Перез-Торреса из астрофизического института Андалусии в Гранаде впервые смогла увидеть образование джета. В январе 2005 года инфракрасный телескоп WHT, который наблюдал за ночным небом Северного полушария на Гавайских островах, зафиксировал вспышку тепла в паре взаимодействующих галактик Arp 299. Они расположены в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

В прошлом это были две отдельные галактики IC 694 и NGC 3690, которые сейчас находятся в процессе слияния. Газ, который был в них, оказался "разболтанным", это и привело к всплеску звездообразования. Один из младенцев светил подошел слишком близко к западному галактическому ядру, где находится черная дыра с массой около 20 миллионов солнечных, и звезду разорвало – именно это событие стало источником зарегистрированной вспышки.



Рождение джета зафиксированное телескопом Hubble

По оценкам, масса звезды составляла от 1,9 до 6,5 солнечных масс. Наблюдения, проведенные на интерферометре VLBA в июле 2005 года, показали, что через несколько месяцев рядом с местом возгорания образовался новый радиоисточник. Им оказался джет, в котором частицы движутся со скоростью около четверти скорости света. Стоит отметить, что разогнанное черной дырой вещество было заметно только в радио и инфракрасном диапазоне, и не регистрировалось оптическими и рентгеновскими телескопами, хотя обычно джеты видны в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазоне.

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Вероятнее всего, плотный межзвездный газ поглотил рентгеновские фотоны и переизлучает их в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне. Это излучение нагрело пыль, и поэтому мы увидели джет как сильный источник теплового излучения.

В целом исследователи наблюдали активность сверхмассивной черной дыры в течение 10 лет. За это время джет излучал около 1,5 × 1052 эрг энергии – это примерно в 125 миллиардов раз больше, чем Солнце вырабатывает за год. Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета и почему одни сверхмассивные черные дыры оказываются более активными, чем другие.

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