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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Ученым впервые удалось наблюдать за рождением уникального космического объекта

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Рождение джета
Рождение джета / Фото из свободных источников

Астрономам впервые удалось проследить за тем, как черная дыра разрывает звезду и формирует из ее вещества джет – узконаправленный поток частиц, движущихся с очень высокими скоростями. Открытие позволит ученым лучше понять, как ведут себя спящие сверхмассивные черные дыры и как они поглощают вещество.

Об этом сообщает Science.

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Группа астрономов под руководством Мигеля Перез-Торреса из астрофизического института Андалусии в Гранаде впервые смогла увидеть образование джета. В январе 2005 года инфракрасный телескоп WHT, который наблюдал за ночным небом Северного полушария на Гавайских островах, зафиксировал вспышку тепла в паре взаимодействующих галактик Arp 299. Они расположены в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

В прошлом это были две отдельные галактики IC 694 и NGC 3690, которые сейчас находятся в процессе слияния. Газ, который был в них, оказался "разболтанным", это и привело к всплеску звездообразования. Один из младенцев светил подошел слишком близко к западному галактическому ядру, где находится черная дыра с массой около 20 миллионов солнечных, и звезду разорвало – именно это событие стало источником зарегистрированной вспышки.

Народження джета зафіксоване телескопом Hubble
Рождение джета зафиксированное телескопом Hubble

По оценкам, масса звезды составляла от 1,9 до 6,5 солнечных масс. Наблюдения, проведенные на интерферометре VLBA в июле 2005 года, показали, что через несколько месяцев рядом с местом возгорания образовался новый радиоисточник. Им оказался джет, в котором частицы движутся со скоростью около четверти скорости света. Стоит отметить, что разогнанное черной дырой вещество было заметно только в радио и инфракрасном диапазоне, и не регистрировалось оптическими и рентгеновскими телескопами, хотя обычно джеты видны в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом диапазоне.

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Вероятнее всего, плотный межзвездный газ поглотил рентгеновские фотоны и переизлучает их в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне. Это излучение нагрело пыль, и поэтому мы увидели джет как сильный источник теплового излучения.

В целом исследователи наблюдали активность сверхмассивной черной дыры в течение 10 лет. За это время джет излучал около 1,5 × 1052 эрг энергии – это примерно в 125 миллиардов раз больше, чем Солнце вырабатывает за год. Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета и почему одни сверхмассивные черные дыры оказываются более активными, чем другие.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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