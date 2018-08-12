21:37
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 13°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Учимся действовать не в вакууме, а в боевых условиях, – бойцы завлекают в тренировки гражданских

58 Читати новину українською

В воскресенье, 12 августа, под открытым небом военные традиционно испытали свои силы. На этот раз решили совместить кросфит, то есть – физические упражнения, и тактическую медицину. Для тренировок ветераны российско-украинской войны создали условия, приближенные к боевым.

Несколько километров бега, несколько прыжков на полуметровый ящик и еще много упражнений на выносливость, а после этого – экстремальная ситуация.

Читайте также: Они спасали людей, теперь – спасают их: как проходит реабилитация ветеранов войны на Донбассе

Идея совместить физические упражнения и тактическую медицину возникла недавно по примеру военных НАТО. Это очень полезно даже для опытных военных, ведь навыки со временем имеют свойство теряться.

Идея в том, что мы учимся действовать не в вакуумных, стерильных условиях, а в боевых,
– пояснил военнослужащий ВСУ Александр по прозвищу "Малыш".

Именно в таких условиях действуют военные, ведь им некогда ждать помощи даже после ранения. Перетянул самостоятельно рану – и снова в бой. Тренировка для ветеранов является, своего рода, и реабилитацией. Ведь для ребят очень важно быть рядом с единомышленниками.

Читайте также: На ранении жизнь не заканчивается, – ветераны войны на Донбассе соревнуются по кроссфиту

Поэтому такие встречи происходят каждое воскресенье и присоединиться может даже гражданский.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько украинцев "отмывают" деньги в Австрии: впечатляющее количество
 6 июня 2016 , 15:30
Прогноз погоды на 8 июня: запад Украины зальют дожди
 8 июня , 09:23
Что сделал Милевский после "возвращения в динамовскую семью" – его ничто не исправит
 7 июля 2017 , 09:30
Игрок Барселоны оказывал первую помощь пострадавшим от теракта – трагедия случилась возле его дома
 21 августа 2017 , 21:18
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук