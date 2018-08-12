Учимся действовать не в вакууме, а в боевых условиях, – бойцы завлекают в тренировки гражданских

В воскресенье, 12 августа, под открытым небом военные традиционно испытали свои силы. На этот раз решили совместить кросфит, то есть – физические упражнения, и тактическую медицину. Для тренировок ветераны российско-украинской войны создали условия, приближенные к боевым.

Несколько километров бега, несколько прыжков на полуметровый ящик и еще много упражнений на выносливость, а после этого – экстремальная ситуация.

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Идея совместить физические упражнения и тактическую медицину возникла недавно по примеру военных НАТО. Это очень полезно даже для опытных военных, ведь навыки со временем имеют свойство теряться.

Идея в том, что мы учимся действовать не в вакуумных, стерильных условиях, а в боевых,

– пояснил военнослужащий ВСУ Александр по прозвищу "Малыш".

Именно в таких условиях действуют военные, ведь им некогда ждать помощи даже после ранения. Перетянул самостоятельно рану – и снова в бой. Тренировка для ветеранов является, своего рода, и реабилитацией. Ведь для ребят очень важно быть рядом с единомышленниками.

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Поэтому такие встречи происходят каждое воскресенье и присоединиться может даже гражданский.