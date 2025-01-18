Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети и полицию Ровненской области.

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Недопустимая ситуация в одном из лицеев Ровненской области

В сети вечером 18 января начали распространяться кадры, как учитель бьет одного из своих учеников. При этом мужчина ругает ребенка.

Инцидент, как пишут в сети, произошел в одном из лицеев Вараского района Ровненской области. На видео, опубликованном в сети, учитель минимум 5 раз ударил ученика ладонью.

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На инцидент уже отреагировали в полиции. Так, известно, что инцидент произошел с учеником 8 класса. Сейчас проводится проверка и служебное расследование, к которым привлечены все необходимые службы.

В полиции добавили, что сейчас мама ребенка в телефонном режиме сообщила, что претензий не имеет и участником уголовного процесса быть не желает. Впрочем, следственным подразделением решается правовая квалификация указанного инцидента.

В ОВА отреагировали на избиение

Начальник Ровненской ОВА Александр Коваль отреагировал на инцидент. Он подтвердил, что недопустимая ситуация произошла в Вараской территориальной общине. Коваль добавил, что держит дело на личном контроле, а Департамент образования Ровенской ОГА получил поручение провести проверку всех обстоятельств.

Подобные действия не должны иметь место ни в одном учебном заведении. Поэтому, по результатам проверки, выводы будут более решительные! Школа должна быть территорией безопасности для учеников. Местом знаний, а не насилия,

– подчеркнул Коваль.

Начальница управления образования исполнительного комитета Вараского городского совета Елена Корень также добавила, что в учебном заведении продолжается служебное расследование. Чиновница отметила, что учитель никоим образом и ни при каких обстоятельствах не имел права применять силу и оказывать физическое насилие над ребенком.

Корень добавила, что также имела разговор с отцом ребенка.

Сегодня мне лично звонил папа ребенка с которым имели разговор содержательный разговор. Ситуация сложная, помощи психологической помощи нуждаются все,

– поделилась Корень.

В то же время чиновница отметила, что все другие детали будут сообщены позже – после проведения служебного расследования.